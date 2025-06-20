“İSTANBUL’DA YENİ HUKUKİ GELİŞME”

HASTANEDE HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

İstanbul’da hastanede “haksız kazanç” sağladıkları öne sürülen 10 zanlı adli mercilere sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin beş aylık fiziki ve teknik takibi sonrasında, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak “bağış” adı altında örgütlü bir şekilde maddi menfaat sağladıkları, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer bir şüphelinin ise il dışında olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ŞİKAYETLER SONRASI BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaklaşık 50 kişinin bir kamu hastanesine ilişkin yaptığı şikayetler sonrasında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, zanlıların “bağış” adı altında, hastalardan talep ettikleri bıçak parası ile yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mali suçlarla mücadele ekipleri, şüphelileri tespit ederek hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde görevli uzman isimleri ve diğer zanlıları gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÜST DÜZEY HEKİMLER DE VAR

Gerçekleşen eş zamanlı operasyonla, Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ve diğer zanlılar, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da yakalandı. Bu süreçte M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö ve Y.Ö de gözaltına alınarak adli sürece yönlendirildi. Şüphelilerin, örgütlü bir biçimde hasta ve yakınlarından maddi kazanç sağladıkları iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada detayların ortaya çıkması bekleniyor.