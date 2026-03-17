İstanbul’da Yeni Uygulama Bazlı Taksi İhaleleri Başlıyor

İSTANBUL’DA YENİ İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

İstanbul’da, azalan taksi sayısını telafi etmek amacıyla 29 yıllığına satışa sunulan uygulama bazlı taksiler için yeni bir ihale gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sistemle birlikte uzun vadeli ve düzenli gelir imkanı sağlamayı hedefliyor. Başvurular için son tarih 23 Mart 2026 saat 12:00, ihale ise 24 Mart 2026 saat 11:00’de başlayacak.

YENİ PLAKALAR HANGİ FİYATTAN SATIŞA ÇIKACAK?

Önceki ihale sürecinde uygulama bazlı plaka fiyatları yaklaşık 5,2 milyon lira seviyesindeyken, yeni plakaların 5 milyon lira civarından ihale edileceği tahmin ediliyor. Sarı taksi plakaları ise 10 milyon liradan satışa sunulmakta; KDV düştüğünde satıcının eline geçen miktar ise yaklaşık 8 milyon lira oluyor.

MÜŞTERİ KABUL KURALLARI NELER?

Uygulama bazlı taksiler yalnızca Bitaksi, Valo, binbin, Uber, inDrive ve YandexGo gibi mobil uygulamalar üzerinden müşteri kabul edebilecek. Yoldan müşteri alma işlemleri yasaklanmıştır.

KORSAN TAKSİ BAŞLANGICI ENDİŞE YARATIYOR

Uygulama bazlı olarak ihale edilen taksilerin, yoldan müşteri kabul etmesi ve taksi duraklarına kaydolması sorunlar yaratmaya başladı. Diğer sarı taksi sahipleri bu durumdan rahatsızlık duymakta. Korsan taksilerle mücadele sürerken, uygulama bazlı taksilerin yoldan müşteri alması, taksiciler arasında gerginliğe neden oluyor. Bu taksilerde bulunan akıllı taksimetre sayesinde, elde edilen ciro ile taksimetre okuyucu arasındaki fark kontrol edilerek yasa dışı bir işlem yapılıp yapılmadığı tespit edilebiliyor. Bu sebeple, İBB ve polis teşkilatları uygulama bazlı taksilerin cirolarını denetleme zorunluluğu taşımakta. Aksi durumda, 100 bin lira ceza, 60 günlük trafikten men ve sürücü belgesine 30 günlük el koyma işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

KORSANLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, koruna taşımacılıkla ilgili olarak “Korsan ‘Martı Tag’ firmasına karşı olan mücadelemizi her platformda dile getirmeye devam ediyorum. Korsan taşımacılığa karşı olan mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Korsan firma haksız eylemlerini durdurana, korsan taşımacılığını sonlandırana kadar durmayacağız.” ifadelerini kullandı. Belediyeden çalışma ruhsatı olmayan Martı TAG uygulaması, Türkiye genelinde 500 bin sürücü ile yolcu taşımacılığına devam etmekte ve ruhsatsız taşımacılık yapan kişilerden günlük 800 lira ücret almakta. Korsan taksi faaliyetinde bulunan kişiler ve bu araçları kullananlara ceza uygulanmaktadır.