İstanbul’da Yollar Trafiğe Kapalıdır

İSTANBUL’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVALARI

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki (Vatan Caddesi) prova çalışmaları sebebiyle 05.45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı kalacak.

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

Aşağıdaki yollar trafiğe kapalı kalacak: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak kapatılacak. Edirnekapı’dan, D 100 kuzey ve güney istikametinden, 10. Yıl Caddesi’nden, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden ve Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri kapatılacak. Ayrıca Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi’ne giden yollar, Keçeci Meydan sokaktan, Hal Yolu güneyden gelen yollar ve Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapalı olacak. Tatlıpınar Caddesi ve Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım ile Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) girişler de kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Trafik akışının sağlanabilmesi için alternatif yollar olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu sıralanıyor.