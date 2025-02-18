İstanbul’daki 150 Taksi İhalesi İptal Edildi

İBB, 2500 YENİ TAKSİ PLAKASI İÇİN SUNDUĞU İHALEDE SORUNLA KARŞILAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak amacıyla planladığı ihale sürecinin ilk aşamasında 150 taksi plakası için bugün ihale düzenlemeyi düşünüyordu. İHA’nın haberine göre İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, söz konusu ihale sürecinin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuruda bulundu.

MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Davacı taraf, İBB’nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisinin olmadığını ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ilk başvuru üzerine yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralamakla yetkili olduğunu, bu yüzden İBB’nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İHALE SÜRECİ ŞU AN İPTAL EDİLDİ

İhale sürecinde her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenmişti ve geçici teminat bedeli 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkeme kararının ardından, ihale sürecinin şimdilik askıya alındığı bilgisi verildi. Dava konusu işlemin ilgili idare mahkemesinde yargılanmasına devam edileceği, İBB’nin mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştireceği öğrenildi.