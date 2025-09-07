İstanbul’daki Barajlar Su Oranı Düşük

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU ORANLARI

İstanbul’daki barajların su seviyeleri, geçen yıllar ve günlerle karşılaştırıldığında, güncel durumu ortaya koyuyor. Son yılların en zor dönemini geçiren barajlardan 5’inde su varlığı tehlike altında bulunuyor. Örneğin, Istrancalar barajında su oranı sadece yüzde 0,43 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’daki barajlarda mevcut su seviyeleri.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYELERİ

İstanbul’daki 10 barajda toplam su varlığı yüzde 37,59 oranında. İSKİ tarafından sağlanan verilere göre barajlardaki su seviyeleri şu şekilde oluşuyor:

– Ömerli: % 24,03

– Darlık: % 15,92

– Elmalı: % 1,7

– Terkos: % 25,84

– Alibey: % 2,33

– Büyükçekmece: % 15,82

– Sazlıdere: % 9,85

– Istrancalar: % 0,43

– Kazandere: % 1,3

– Pabuçdere: % 3,07

Yağışlı bir hafta sonuna rağmen, İSKİ verilerine göre barajlardaki su oranlarında olumlu bir değişim gözlemlenmiyor. 6 Eylül Cumartesi günü barajlarda ölçülen toplam su oranı yüzde 37,82 seviyesindeydi. Geçen yıl aynı tarihte (6 Eylül) ölçülen su seviyesi ise yüzde 45,02 olarak kaydedilmişti. 7 Eylül Pazar günü itibarıyla barajlarda toplam yağış oranı 347,42 kg/m2 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu oran 709,27 kg/m2 idi.