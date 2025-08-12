İstanbul’daki Barajlar Su Seviyesi Düştü

İSTANBUL’UN BARJLARINDA SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

İstanbul’a su sağlayan barajlar tehlike sinyalleri vermeye başladı. Yetersiz yağışlar nedeniyle barajların doluluk oranı şu anda yüzde 48,3 olarak ölçülüyor.

BARAJLARDAKİ SU DOLULUĞU ENDİŞE VERİYOR

Son iki haftada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, su seviyesinin hızlı bir düşüş yaşadığını gösteriyor. 15 Nisan’da barajlardaki su seviyesi yüzde 82,22’ye kadar çıkmışken, sıcak havaların da etkisiyle bu oran yüzde 50’nin altına indi. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 14 günde yüzde 53,62’den güncel olarak yüzde 48,3’e geriledi.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARLARI

Barajlardaki mevcut su miktarları ise şu şekilde kaydedildi: Ömerli yüzde 46,81, Darlık yüzde 59,65, Elmalı yüzde 66,1, Terkos yüzde 53,01, Alibey yüzde 31,53, Büyükçekmece yüzde 47,76, Sazlıdere yüzde 41,93, Istrancalar yüzde 28,05, Kazandere yüzde 34,07 ve Pabuçdere yüzde 40,91. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler toplamda 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 334,78 kilogram oldu. Barajlar dışındaki Melen ve Yeşilçay kaynaklarından ise bu yıl toplamda 403,72 milyon metreküp su sağlandı. İstanbul’a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.

GEÇEN YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

Barajlardaki doluluk oranları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos’taki doluluk oranları 2015’te yüzde 74,42, 2016’da yüzde 57,92, 2017’de yüzde 67,32, 2018’de yüzde 69,14, 2019’da yüzde 64,2, 2020’de yüzde 53,37, 2021’de yüzde 63,58, 2022’de yüzde 62,8, 2023’te yüzde 34,27, 2024’te yüzde 53,82 ve 2025’te yüzde 48,3 olarak kayıtlara geçti.