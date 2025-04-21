İstanbul’daki Biletli BDSM Dava Sonuçlandı!

İSTANBUL’DA BİLETİ BDSM PARTİSİ DAVASI KARARA BAĞLANDI

İstanbul’da biletli BDSM partisi düzenleyenlere yönelik dava bugün sonuçlandı. Soruşturma, geçen yılın 28 Aralıkında yapılan bir operasyonla başladı.

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Polis, “Kinky Turkey” adını kullanan gruba ait bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında gözaltına alınanlar hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianamede, etkinlikte BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin olacağı belirtildi. Etkinlik hakkında yapılan duyuruların internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı kaydedildi. Bununla birlikte, etkinliğin konum bilgisinin yalnızca bilet alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi.

Etkinliği düzenleyenler olan Laden S. ve Tolga T.’nin daha önce de Beyoğlu’nda benzer etkinlikler düzenledikleri, bu konu hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. İddianamede, etkinliğe Laden S. ve Tolga T.’nin yanı sıra 23 kişinin katılacağı yer aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER AÇIKLANDI

İddianamede şüphelilere ait yapılan operasyonda ele geçirilen materyaller arasında çeşitli BDSM ekipmanlarının yanı sıra, bir adet titreşimli elektronik tasma, korseler, eldivenler, zincirler ve cinsel içerikli materyaller olduğu kaydedildi.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMALARI İDDİA EDİLDİ

İddianamede, sanıkların düzenledikleri etkinliklerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ifade edildi. Bugün 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katıldı.

Sanıklardan Tolga T. savunmasında, kendisine ait olan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımların olup olmadığını kabul etti. Tolga T., etkinlikte cinsel ilişkinin yaşanmadığını belirterek, “Sosyalleşmek ve yemek yeme üzerine bir partiydi. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Diğer sanık Laden S. ise, “Cinsel ilişkiye dair bir paylaşımımız yok. Partide de böyle bir durum yaşanmadı.” şeklinde konuştu. Her iki sanık da suçlamaları reddetti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.