İstanbul’daki Binaların %70’i Riskli

DEPREM RİSKİ ENDİŞESİ

Türkiye, dün 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarken, Ege Denizi’nde devam eden deprem fırtınasının yarattığı kaygıyı taşıyor. Olası Marmara Depremi hakkında uzmanlar önlem alınması gerektiğini vurgularken, İstanbul’un depreme ne kadar hazır olduğu sorusu gündemde. Peki, İstanbul’daki durum ne? İstanbul’daki yapı stokları ne durumda? Kaç yapı iyileştirilmeyi gerektiriyor? İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, İstanbul’daki 2000 yılı öncesi her yapının potansiyel risk taşıdığını dile getirirken, kentteki yapı stokunun yüzde 70’inin Risk altında olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL’DA YAPI STOKU VE RİSKLER

İstanbul’daki yapıların durumu hakkında Cumhuriyet’e bilgi veren İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “İstanbul’da 1,5 milyonu yüksek risk altında, her an yıkılabilecek 600 bin ev var” açıklamasını değerlendirdi. Riskli yapılar için elde edilen rakamların anlatım farklılıkları sebebiyle değişiklik gösterebildiğini belirten Kurt, şu bilgileri aktardı: “Aslında herkes aynı şeyi söylemeye çalışıyor ama anlatım teknikleri farklı. Bize bugüne kadar riskli bina taramaları için 160 bin başvuru yapıldı ancak yalnızca 35 bin bina sahibi yetkilileri tarama için içeri aldı. İnsanlar korkuyor ve son dönemde büyük değişiklik gösterse de ilçe belediyeleri bu konuda tam bir işbirliğine yanaşmıyor. İBB’nin strateji belgesine göre de 200 bin yapının acil dönüşmesi gerekiyor. İstanbul’daki yapı stokunun yüzde 70’i riskli konumda. Ancak burada en önemli durum, bu sayıyı tam bilebilmek için tüm yapıların bir an önce taranması.”

YAPI YÖNETMELİKLERİ VE RİSKLERİN SEBEPLERİ

Kurt, 2000 yılı öncesi inşa edilen her yapının potansiyel riskli olduğunu ifade etti. İstanbul’daki yapı yönetmeliklerinin 1999 Marmara Depremi’nden sonra iyileşmeye başladığını belirten Kurt, bu alandaki sorunların devam ettiğini ifade etti: “Böyle bir süreçte İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılmış her yapı potansiyel riskli. Hem yetersiz mühendislik hizmeti almaları hem de kalitesiz inşaat malzemesi kullanımı bunun en önemli sebebi. İstanbul’da yıkımını gerçekleştirdiğimiz çoğu yapıda deniz kabuğu gibi malzemeler ön plana çıktı ve bu her açıdan çok riskli. Yapım teknikleri eski, inşaat malzemelerinin kalitesi düşük ve yapılar eski. Hatay’da yıkılan binalar İstanbul’dakilere kıyasla daha genç ve sağlam binalardı.”