İstanbul’daki Deprem, Yunan Basını Alarmda

İstanbul’da deprem paniği: 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı Yunanistan’ı da etkiledi

BÜYÜK VE TEHLİKELİ FAY OLDUĞU VURGULANDI

Dün İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan’da alarm durumuna geçti. Yunan basınına açıklamada bulunan uzmanlar, Marmara’da büyük ve tehlikeli bir fay olduğunu dile getirdi. OPEN TV’ye konuşan sismolog Kostas Papazachos, “Fay çok büyük, İstanbul’a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır” şeklinde konuştu.

GELİŞMİŞ ÖNGÖRÜLERLE ENDİŞELER ARTIYOR

Papazachos, İstanbul’un büyük bir şehir olması nedeniyle gelecekteki bir depremin potansiyel büyüklüğünün 7 Richter düzeyinde olacağını belirtti. “7’lerin bu fay üzerindeki tipik depremler olduğunu” söyleyen sismolog, Marmara Bölgesi’ndeki büyük depremlerin Yunanistan’da da etkili olabileceği konusunu şu sözlerle açıkladı: “Marmara bölgesinde büyük depremler olduğunda, 1999’da olduğu gibi, genellikle önümüzdeki 5-10 yıl kuzey Yunan bölgesinde biraz daha fazla yük olur.”

TÜRKİYE’DEKİ DEPREMİN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçireceğini düşünmüyor. ERT’ye yaptığı açıklamada, “Bu depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor, tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak, bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KORKUTUCU UYARILAR GÜNDEME GELİYOR

Alpha TV’ye katılan Profesör Kostas Synolakis, Yunan Yayı ve Ege bölgesi için kaygı verici uyarılarda bulundu. Synolakis, İstanbul’daki depremle ilgili “Yunan yayı üzerinde 8’den büyük bir deprem bekliyoruz” dedi. Bu fay üzerindeki büyük depremlerin batıya doğru ilerlediğini belirten uzman, “Bu, 7 büyüklüğünün üzerindeki büyük depremler için geçerli. Ancak bu depremin büyüklüğüyle Yunanistan’daki tektonik yapıları tetikleyeceğini sanmıyorum” şeklinde ekledi. Yani şu an için endişelenmemizi gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.