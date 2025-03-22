İstanbul’daki Eylem Yasağı Uzatıldı

EYLEM YASAKLARI UZATILDI

İstanbul’da eylem yasağının süresi 27 Mart’a kadar uzatıldı. Bu karar, İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de de uygulanmaya başlandı. İstanbul Valiliği, önceden “provokatif eylemler olabileceği” gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti. Valilik ayrıca, saat 16.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği, yeni karar doğrultusunda 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 16.00’dan, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 08.00’e kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi. Kapatılacak yollar arasında Abide-i Hürriyet Caddesi’nin Çağlayan istikametindeki kesişim noktasından itibaren, Darülaceze Caddesi, Eğitim Sokak, Piyalepaşa Bulvarı gibi birçok cadde yer alıyor. Alternatif yollar olarak ise Çiftecevizler Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve D100 gibi güzergahlar sunuluyor.

SARAÇHANE’YE ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Bugün saat 14.00’e kadar Saraçhane’ye çıkan birçok yol da trafiğe kapatılmıştı. Fevzipaşa Caddesi ile birlikte, Atatürk ve Galata Köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi’nin Samatya-Sirkeci arası gibi önemli yollar kapalı durumda. Ayrıca, Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrilmişken, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki buluşma çağrısına karşılık polis önlemleri alınmış durumda. Vezneciler-Fatih arasındaki yollar ise kontrollü olarak trafiğe açılıyor.

ANKARA VE İZMİR’DEKİ DURUM

Ankara Valiliği, 25 Mart’a kadar gösteri yasağı uygulandığını bildirdi. Ayrıca bazı metro durakları, ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ gibi duraklar kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu da alınmayacağı açıklandı. İzmir Valiliği ise 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtti.