İstanbul’daki Görüşmeler Başladı!

DÜNYA İSTANBUL’DA KRİTİK GÖRÜŞMELERE KİLİTLENDİ

Bugün İstanbul’da gerçekleşecek önemli müzakereler dünya gündeminde öne çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakere sürecine destek vermek için Ankara’ya geldi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme talebinde bulundu. Ancak bu talep Kremlin tarafından olumsuz karşılandı. Yine de Putin, İstanbul’daki müzakerelere üst düzey diplomatlar ve savunma yetkilisi içeren bir heyet göndermeye karar verdi.

TÜRKİYE MÜZAKERELERDE ADRES OLDU

Rusya, 10 Mayıs’ta diplomasi çağrılarına yanıt vererek barış sürecini yeniden başlatmak için Türkiye’yi adres gösterdi. Bu gelişmenin ardından taraflar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelme kararı aldı.

UKRAYNA HEYETİ BELİRLENİYOR

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek isimler netleşti. Heyette, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva’nın yanı sıra birçok yetkili bulunacak.

RUS HEYETİ VE ABD’NİN TUTUMU

Kremlin, Putin’in doğrudan görüşmelere katılmayacağını açıklarken, Rus heyetinin başında danışmanı Medinskiy yer alacak. Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de heyette yer alacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıya katılmayacağı beklenirken, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, görüşmelerin ardından Cuma günü İstanbul’a gelecek.