İstanbul’daki Kritik Zirve Tüm Dünyanın Gözünde

2022 YILINDA BAŞLAYAN SAVAŞIN ETKİLERİ

2022 yılında başlayan savaş ciddi kayıplara neden oldu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği çatışmalarda ateşkes an meselesi durumuna geldi. Dün Moskova’da yapılan basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü defa ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Bu çerçevede Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması önerisini sundu.

ZELENSKY’DEN ATEŞKES CEVABI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes ile ilgili açıklamaları ve İstanbul’daki ön koşulsuz görüşme önerisine yanıt verdi. Zelensky, “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Vladimir Putin, Moskova’daki basın toplantısında “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” dedi. Ayrıca, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin ilerletilmesini önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki önemine vurgu yapan Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” açıklamasında bulundu.