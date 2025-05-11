İstanbul’daki Kritik Zirveye Dünya Göz Dikti

SAVAŞIN KAYIPLARI VE ATEŞKES GÜNDEMİ

2022 yılında başlamış olan savaş, birçok can kaybına yol açtı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu çatışmalarda ateşkesin sağlanması ise an meselesi. Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini ifade etti. Putin, bu çerçevede, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin bu müzakerelerin düzenlenmesindeki önemli rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

ZELENSKY’DEN TEKLİFE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in ateşkes duyurusu ve İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Zelensky, “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok” şeklinde ifadeler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” diyerek, İstanbul’da 15 Mayıs’ta ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden yapılmasını önerdi. Ayrıca Türkiye’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesi olduğunu belirtti. Putin, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisiyle Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.