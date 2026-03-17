İstanbul’daki Uyuşturucu Soruşturmasında 26 Şüpheli İşlem Gördü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturmada, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarıyla 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Ocak ayında başlatılan süreçte, çeşitli şahısların yer aldığı görülüyor.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu soruşturma kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin genel müdürü Arif Altunbulak’ın yanı sıra Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklandı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Soruşturma neticesinde, Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk’a ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.