İstanbul’dan Hatalı Cezaya Maruz Kaldı!

İSTANBUL’DAN GELEN CEZA ŞAŞIRTTI

Antalya’da yaşayan 58 yaşındaki emekli Suna Ülger, hafif ticari aracıyla daha önce hiç gitmediği İstanbul’dan köprü geçiş cezası aldı. Cezanın toplamı faiziyle birlikte 40 lira olunca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ülger, cezanın iptali için Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR İTİRAZ

Suna Ülger, e-Devlet’ini kontrol ederken İstanbul’dan aldığı ceza ile karşılaştı. Acemi bir sürücü olarak bu duruma hayret eden Ülger, “Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam ‘Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım’ diyerek e-Devlet’imi kontrol ederim. Sisteme girdim ve bir cezaya rastlamadım. Ardından HGS ve karayolları bölümüne de bakmak istedim ve şoka uğradım. 25 Nisan saat 20.18’de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza yemişim. Ben bugüne kadar hiç araçla İstanbul’a gitmedim. Üstelik bu tarihlerde de gitmedim. Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya’yı gördü. O nedenle çok şaşkınım” dedi.

CİDDİ BİR YANLIŞLIK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Cezanın yanlışlıkla yazılmış olabileceğini söyleyen Suna Ülger, “Cezamı görür görmez Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Tarafıma kesilmiş bir ceza olduğunu ve idari takibe girmiş olduğumu söylediler. 10 liralık ceza faizle birlikte 40 lira olmuş. Ücret çok komik bir rakam. Fakat ben durumu fark etmeseydim belki faiz işleyecekti, belki de başka sorunlar yaşayacaktım. Ben bilinçli bir insanım. Sık sık e-Devlet’ime girerek kontrol yapabiliyorum. Ama binlerce insan var ki bu sistemi kullanmayı bilmiyor. Benim gibi bu sorunu yaşayan nice insan olabilir. Hiç olmazsa benim bu örneğimden sonra zaman zaman e-Devlet’lerini kontrol ederler” ifadelerini kullandı.