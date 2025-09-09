İstanbul’dan Malatya’ya Sağanak Yağış Bekleniyor

GÖK GÜRULTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 9 Eylül Salı günü İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aynı zamanda Karabük, Kastamonu, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde de yerel yağışların oluşabileceği ifade ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde havanın genel olarak parçalı, kuzey ve doğusunda yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde ise Kırıkkale kıyıları ile İstanbul’un kuzey kıyılarında kısa süreli yerel sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

– Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

– Edirne: 31°C, parçalı ve az bulutlu

– İstanbul: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

– Kırklareli: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Aydın: 25°C, parçalı ve az bulutlu

– Denizli: 32°C, parçalı ve az bulutlu

– İzmir: 32°C, az bulutlu

– Manisa: 32°C, az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinde ve Hatay kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

– Adana: 32°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Antalya: 32°C, parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Burdur: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

– Hatay: 30°C, parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu, parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

– Ankara: 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

– Çankırı: 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

– Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

– Konya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

BATı KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

– Düzce: 27°C, parçalı ve çok bulutlu

– Sinop: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Zonguldak: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

– Amasya: 28°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Artvin: 23°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Samsun: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Trabzon: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Erzurum: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Kars: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

– Malatya: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Van: 27°C, parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık

– Gaziantep: 32°C, az bulutlu

– Mardin: 30°C, az bulutlu ve açık

– Siirt: 34°C, az bulutlu ve açık