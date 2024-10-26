İstanbul Eyüpsultan’dan Süper Loto İkramiyesi

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DAN BÜYÜK İKRAMİYE!

Süper Loto’da İstanbul Eyüpsultan bölgesinden oynayarak 6 bilen bir talihli, 309 milyon 155 bin 829 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmayı başardı. Büyük ikramiye, 12, 15, 18, 36, 38 ve 56 sayılarına isabet etti.

TALİHLİ VE BAYİ SAHİBİNDEN AÇIKLAMALAR

Kazanan ikramiyeden oldukça memnun kalan Elmasoğlu Bayi’nin sahibi Sami Elmasoğlu, “Eyüpsultan’a büyük ikramiye kazandırdığım için çok mutlu oldum. Süper Loto’nun Türkiye’deki bugüne kadar en büyük ikramiyesi Elmasoğlu Bayi’nden çıktı. Biz bu durumdan gururluyuz, çok da mutluyuz. Semtimize bir şeyler kazandırabildik. 70 senedir bu işi yapmanın karşılığını almaya başladık” şeklinde açıklamalarda bulundu.