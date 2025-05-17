İstanbul Havalimanı’nda Altın Bulundu

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA ŞÜPHELİ KADINLARIN DENETİMİ

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda 25 Nisan tarihli bir denetim sırasında, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli üç kadın, şüphe üzerine durduruldu. Kadınların bagajları incelendi ancak herhangi bir yasadışı öğeye ulaşılamadı. Fakat X-ray taramasında, kadınların bel bölgelerinde yoğunluk gözlemlendi.

GENİTAL BÖLGELERİNDEN ALTIN ÇIKTI

Güçlü şüpheler üzerine, savcılık talimatıyla şüpheliler röntgen çekimi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Çekilen röntgenlerde, kadınların cinsel organlarında yabancı cisimler olduğu belirlendi. Kadın polis memurları eşliğinde özel bir alanda gerçekleştirilen işlemde, şüphelilerin genital bölgelerindeki altınlar alındı.