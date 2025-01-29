İstanbul İçin Kritik Hava Kirliliği Uyarısı

YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ ETKİSİ

Afrika kökenli yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus görülüyor. Bu durum, şehrin hava kalitesinin düşmesine neden oluyor. Hava kirliliğinin en fazla hissedildiği bölgeler arasında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane yer alıyor.

CNN TÜRK MUHABİRİNDEN AKIŞLAR

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca’nın söylediklerine göre, hava kirliliği İstanbul’da önemli bir sorun haline geliyor. Bu durum, sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Şehirdeki kirliliğin önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.