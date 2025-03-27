İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz’e başlayacak yağışların hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz” dedi. Macit, hava sıcaklığının cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve hafta sonunda iç ile batı kesimlerde yağış ile birlikte azalacağını, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini belirtti. Bayramın 2 ve 3’üncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de yurdun geniş bölümünde yağışların görülmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI OLABİLİR

Çarşamba günü Rize ve Artvin çevreleri ile Ardahan’da yer yer yağmur ve sağanak yağışlar beklediklerini aktaran Macit, “Kuzeybatı kesimlerde yer yer çok etkili olmamak üzere toz taşınımı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer hafif sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık havanın hakim olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Ayrıca, “Çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz” şeklinde uyarıda bulundu.