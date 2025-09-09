İstanbul İl Kongresi Bekleniyor

İSTANBUL İL KONGRESİ VE İPTAL DAVASI

CHP’nin yolsuzlukları ile gündeme gelen belediyeleri sonrasında, tüm dikkatler İstanbul İl Kongresi ve partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan iptal davasına odaklandı. Parti, 102. kuruluş yılını kutlayan Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve AK Parti’ye geçişiyle büyük bir sarsıntı yaşarken, Beykoz’dan gelen yeni bir haber de yüzleri ekşitiyor.

BAYKOZ’DAN İSTİFA GELİYOR

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifanın ardından Gürzel’in AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar kulislerde geniş yankı buluyor.

Özgür Özel’in istifa eden Gürzel ile ilgili gelişmeler ışığında yarın yeniden İstanbul’a gideceği öğrenildi. tv100’den elde edilen bilgilere göre, Özel’in İstanbul’da kalacağı süre boyunca Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmesi ve son durumu değerlendirmesi bekleniyor.

KARARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bir yandan, gözler 15 Eylül’de gerçekleşecek kurultay davasına çevrildi. Özgür Özel’in görevi riske girmiş durumda. Eğer 15 Eylül’de, Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesini sağlayacak bir mutlak butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugüne kadar aldığı tüm kararlar geçersiz hale gelecek. Kılıçdaroğlu’na yakın olan bazı isimler, bu durumun yaşanması halinde ihraç listelerini şimdiden hazırlamaya başladı.