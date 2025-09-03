İstanbul İl Kongresi İptal Edildi

CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan iddiaların ardından kongre iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim usulsüzlükleri ve kanun ihlalleriyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi kabul etti.

KAYYUM ATAMASI

Kongrenin iptali sonrası İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladı.

DAVA SÜREÇLERİ

CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili dava, 6 Ocak 2026’da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayacak. Öte yandan, mevcut il yönetiminin görevden alınmasına dair iptal davası ise 3 Ekim 2025’te İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın içinde bulunduğu 10 kişi hakkında, “oylamaya hile karıştırılması” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. İddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.