İstanbul İl Kongresi İptali Redd edildi

Dava Kararı Açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali amacıyla Ankara’da açılan dava mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mahkemenin Reddettiği İddialar

Mahkemenin, dava sürecinde iptal istemini reddetmesi, partinin kongre süreçlerinin yasal çerçevede sürdürülmesine olanak sağlıyor. Kongre, partinin yönetim yapılandırmasını güncelleyerek, geleceğe yönelik strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Emniyet Müdürlüğü Atama Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Özel Harekat Başkanı olarak Ünsal Hayal, Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak ise Yusuf Topcan atandı.
Ankara’da 4.1’lik Deprem Uyarısı! 7’ye Varan Gözlemlenebilir

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölge için önemli uyarılarda bulundu.

