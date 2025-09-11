İstanbul İl Kongresi İptali Redd edildi

Dava Kararı Açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali amacıyla Ankara’da açılan dava mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mahkemenin Reddettiği İddialar

Mahkemenin, dava sürecinde iptal istemini reddetmesi, partinin kongre süreçlerinin yasal çerçevede sürdürülmesine olanak sağlıyor. Kongre, partinin yönetim yapılandırmasını güncelleyerek, geleceğe yönelik strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.