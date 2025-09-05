İstanbul İl Yönetiminde İki İsim Ayrıldı

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ’NDEN AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul il yönetimine kayyım olarak atanan beş kişilik ekipte yer alan Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz’ün de kayyum heyetinden çekilme kararı aldığını duyurdu. İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, “Bugün hukuksuz olarak atanan beşli kayyum heyetinden sabah saatlerinde partilimiz eski ilçe başkanımız Hasan Babacan parti iradesini ülkenin geleceğini gerekçe göstererek çekilmişti. Şimdi bu saatlerde yine bu beşli heyette olan Müjdat Gürbüz partisi için, geleceği için hiçbir baskı altında olmadan bu heyetten çekildiğini açıkladı” şeklinde ifade etti.

YANLIŞ KARARA ORTAK OLMAYIN

Başarır, kendilerini doğru kararı verdikleri için tebrik etti ve “Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanını Çağlayan’daki bir mahkeme değil altı yüz tane seçilmiş İl Delegesi belirler” dedi. Ardından geride kalan üç kişiye seslenerek, “Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz. Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partililerimiz gibi bu heyetten çekilin. Bizim ayrışmaya, kayyumlara bir tek adamın verdiği kararla dizayn olmaya ihtiyacımız yok” diye ekledi. Türkiye’nin geleceğini kurtarma çağrısında bulundu ve Müjdat Gürbüz ile Hasan Babacan gibi diğerlerinin de aralarına katılmalarını istedi.

YSK’YA YANIT

Ali Mahir Başarır, YSK’nın ‘ilçe kongreleri’ ve ‘İstanbul il yönetimi’ ile ilgili kararları hakkında da görüş belirtti. YSK’nın, partilerin seçim süreçleriyle ilgili karar verme yetkisine sahip olduğunu ifade ettiğini belirten Başarır, “Yani bizim mahalle seçimlerimiz de, ilçe seçimlerimiz de devam ediyor, edecek. Önce delegelerimizi, sonra ilçe başkanlarımızı, il başkanını seçeceğiz. Ben bunu olumlu buluyorum. Ama açıkça YSK’nın yetkisine bir gasp var” dedi. Mahkemenin müdahale etmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunan Başarır, kararın istinafa gideceğini ve “Demokrasinin önünü açın. Ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Biz özgürce yarışmak istiyoruz” diyerek adalet çağrısında bulundu.