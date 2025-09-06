İstanbul İl Yönetimindeki İki Kişi Çekildi

BEŞLİ HEYETTE ÇEKİLENLER

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul il yönetimine kayyım olarak atanan beş kişilik heyette yer alan Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz’ün de çekilme kararı aldığını duyurdu. İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada Başarır, “Bugün hukuksuz olarak atanan beşli kayyum heyetinden sabah saatlerinde partilimiz eski ilçe başkanımız Hasan Babacan parti iradesini ülkenin geleceğini gerekçe göstererek çekilmişti. Şimdi bu saatlerde yine bu beşli heyette olan Müjdat Gürbüz partisi için, geleceği için hiçbir baskı altında olmadan bu heyetten çekildiğini açıkladı” şeklinde konuştu.

YANLIŞ KARARA DİKKAT ÇEKİYOR

Başarır, çekilme kararı alan isimlere teşekkür edip, “Doğru olanı yaptılar” derken, geride kalan üç kişiye de seslenerek şöyle devam etti: “Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanını Çağlayan’daki bir mahkeme değil altı yüz tane seçilmiş İl Delegesi belirler. O yüzden ben geride kalan üç arkadaşımıza da buradan sesleniyorum. Hep beraber biz bir mücadele veriyoruz. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz. Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partililerimiz gibi bu heyetten çekilin.”

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE VURGU YAPIYOR

Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Bizim ayrışmaya, kayyumlara bir tek adamın verdiği kararla dizayn olmaya ihtiyacımız yok. Bizim hep beraber bir bütün şekilde yola koyulup iktidara gelip bu güzel ülkeyi zalimlerden kurtarmaya ihtiyacımız var. O yüzden daha vaktimiz var. Kayyum konusunda. Vaktimiz çok az iktidar konusunda. O yüzden gelin aramıza Müjdat Bey gibi, Hasan Bey gibi beraber yürümeye devam edelim. Bu yanlışa hep beraber son verelim.”

YSK’NIN KARARLARI ÜZERİNE YORUM YAPIYOR

Ali Mahir Başarır, YSK’nın ‘ilçe kongreleri’ ve ‘İstanbul il yönetimi’ ile ilgili kararları hakkında da görüşlerini paylaştı. “YSK şunu söyledi; Partiler seçim süreçlerine karar verir ve kendileri yapar. Buna ne mahkeme ne de başka bir güç engel olamaz dedi. Yani bizim mahalle seçimlerimiz de, ilçe seçimlerimiz de devam ediyor, edecek. Önce delegelerimizi, sonra ilçe başkanlarımızı il başkanını seçeceğiz. Ben bunu olumlu buluyorum.” Ancak YSK’nın yetkisine bir gasp olduğunu belirten Başarır, bir mahkemenin müdahalesini eleştirdi. “Bu konuda da karar vermesini bekliyordum. Vermedi. Şimdi bu karar istinafa gidecek. İstinaftaki kıymetli hakimlere de sesleniyorum. Demokrasinin önünü açın. Ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Biz özgürce yarışmak istiyoruz. Biz eşit bir şekilde yarışmak istiyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle durumu özetledi.