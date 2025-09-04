Gündem

İstanbul Konseri İptal Edilmiştir

istanbul-konseri-iptal-edilmistir

KONSERİN İPTALİ DUYURULDU

İstanbul Valiliği, Şişli’de 5 Eylül’de yapılması planlanan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu. Cezayir kökenli Fransız Yahudi sanatçının konserinin, İsrail destekçisi olması sebebiyle büyük tepkilere yol açtığı belirtildi. Valilikten gelen açıklamada, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi beklenen etkinlik öncesinde sosyal medya platformlarında, konserin protesto edilmesi için yoğun çağrılar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “terör devleti” olarak nitelendirilen İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar ve bu duruma destek veren kişilere yönelik protestoların, protestocu gençlerin yasal olarak haksız duruma düşmesine neden olacağına dikkat çekildi. Bu bağlamda, 5 Eylül günü Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler, saat 00.01’den 23.59’a kadar yasaklandığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’den SDG’ye Uyarı Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, SDG terör örgütüne Suriye ordusuyla entegrasyona uyum sağlaması gerektiğini ve Suriye'nin bütünlüğüne zarar verecek eylemlerden kaçınması gerektiğini bildirdi.
Gündem

Duruşma, Özgür Özel’e saldırı ertelendi

CHP Lideri Özgür Özel'e Taksim'de saldıran Selçuk Tengioğlu, üçüncü duruşmada tekrar tutuklandı. Davanın gelişmeleri devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.