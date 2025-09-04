İstanbul Konseri İptal Edilmiştir

KONSERİN İPTALİ DUYURULDU

İstanbul Valiliği, Şişli’de 5 Eylül’de yapılması planlanan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu. Cezayir kökenli Fransız Yahudi sanatçının konserinin, İsrail destekçisi olması sebebiyle büyük tepkilere yol açtığı belirtildi. Valilikten gelen açıklamada, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi beklenen etkinlik öncesinde sosyal medya platformlarında, konserin protesto edilmesi için yoğun çağrılar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “terör devleti” olarak nitelendirilen İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar ve bu duruma destek veren kişilere yönelik protestoların, protestocu gençlerin yasal olarak haksız duruma düşmesine neden olacağına dikkat çekildi. Bu bağlamda, 5 Eylül günü Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler, saat 00.01’den 23.59’a kadar yasaklandığı bilgisi verildi.