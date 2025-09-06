İstanbul-Paris Treni Yarın Kalkıyor

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENİ YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Avrupa ile Türkiye’yi raylar aracılığıyla buluşturan İstanbul-Paris Turistik Treni, unutulmaz bir yolculuk için yarın yeniden hareket ediyor. “İstanbul-Paris 2” adı verilen bu özel sefer, 14 vagondan oluşan etkileyici yapısıyla yalnızca 52 yolcusunu kabul edecek. Tarihi Orient Express’in ruhunu canlandıran tren, İstanbul’dan yola çıkarak Avrupa’nın merkezine doğru kültür, tarih ve konfor dolu bir serüvene ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, tren Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te hareket edecek. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı konumundaki bu sefer, yolcularına adeta “zamanda yolculuk” deneyimi sunmayı amaçlıyor. Avrupa’nın çeşitli büyüleyici şehirlerinden geçecek olan tren, klasik demiryolu seyahatlerinin romantizmini modern konforla harmanlayarak yeni bir deneyim sağlıyor.

SEFER TAKVİMİ AÇIKLANDI

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen özel seferler kapsamında, eylül ayında üç, ekim ve kasım aylarında ise birer kez tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında yapılacak seferlerin takvimini şu şekilde duyurdu: 14 Eylül: “Constellation” isimli tren, Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine başlayacak. 20 Ekim: “Latitudes 2” olarak Kapıkule’den giriş yapacak tren, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla yoluna devam edecek. 1 Kasım: Yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” olarak giriş yapacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transylvania” adıyla yolculuğunu sürdürecek.