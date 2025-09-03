İstanbul Savcı Ercan KAYHAN Bıçaklandı

İSTANBUL’DA BİR SAVCININ ÖLDÜRÜLMESİ

İstanbul’un Çağlayan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, hakkında husumet olduğu açıklanan M. C. G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir açıklama yaptı ve detayları paylaştı.

OLAY ANI VE DETAYLAR

Yapılan açıklamaya göre, 03.09.2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi’ndeki Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, önceden husumeti olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. 112 ekipleri olay yerine ulaşarak yaptıkları kontrollerde, Ercan Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde şüpheli şahıs hemen yakalanarak güvenlik altına alındı.

SAVCININ HUSUMETİ VE ŞÜPHELİNİN DURUMU

Alınan bilgiler doğrultusunda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın, daha önce alacak verecek sebebiyle husumetli olduğu 19 yaşındaki M. C. G. tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.