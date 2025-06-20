İstanbul Soruşturması Devam Ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANAN ŞÜPHELİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma süreci sürüyor. Bu kapsamda bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hükümden faydalanan kişilerin baskı ve tehdit altında ifade verdiklerine dair paylaşımların ardından yeni bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMALAR

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, devam eden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bazı şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla haklarında soruşturma yapıldığı belirtildi. Bu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddelerinde öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için öz başvuruda bulundukları ifade edildi.

SORUŞTURMA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla birlikte beyanlarının alındığı ve bu beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı bildirildi. “Verilen beyanların cumhuriyet başsavcılığınca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapılmakta, ancak bazı sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığına dair soruşturma sürecine zarar veren açıklamalar yapıldığı görülmektedir. Bu sebeple, bu konu ile ilgili devam eden soruşturmayı etkilemeye çalıştığı belirlenen kişiler hakkında, cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır” denildi.