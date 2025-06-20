İstanbul Soruşturması Devam Ediyor!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma süreci halen aktif bir şekilde sürüyor. Bu durumda bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçte bu hükümden faydalanan kişilerin, baskı ve tehdit altında ifade verdiklerine dair ortaya çıkan iddiaların üzerine soruşturma açacağını belirtmiş bulunuyor.

BAZI ŞÜPHELİLER BAŞVURUDA BULUNDU

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İBB’ye ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve çıkar amaçlı suç örgütü oluşturma gibi suçlamalarla haklarında inceleme yapılan bazı şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddeleri gereğince etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla bizzat veya avukatları aracılığıyla yazılı başvuruda bulundukları ifade edildi.

RESEN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ BAŞLATILIYOR

Ayrıca, açıklamada şüphelilerin avukatlarıyla birlikte beyanlarının alındığı, daha sonra bu beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunup imzalandığı kaydedildi. Başsavcılık, “Verilen beyanların cumhuriyet başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı, ancak sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı ve tehdit ile alındığına dair iddiaların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs eden kişiler hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır” şeklinde açıklama yaptı.