İstanbul Suç Örgütü Soruşturması Sonuçlandı!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAKİ SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik önemli bir aşama kaydedildi. Gözaltına alınan İsmet Sayhan, İstanbul Adliyesi’nde yürütülen işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Burada, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıyla ilgili ifadesi alındı.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Sulh Ceza Hakimliği’nde gerçekleşen ifadesinin ardından, İsmet Sayhan’ın tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmanın kapsamı genişleyerek Organize suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli bir dizi operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonlar sonucunda, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 şahıs ise adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, soruşturmanın kapsamını ve suç örgütünün yapısını daha da netleştiriyor.