İstanbul Taksilerinde 8 Marka Araç!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ MODELLERİ KULLANILACAK

İstanbul’da taksi hizmeti sunan araçlar, artık geleneksel modellere ek olarak yeni seçeneklerle zenginleşiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısı sonucunda alınan karara göre, ticari araç değişikliğinde C segmenti için yüzde 50’den fazla yerlilik şartının kaldırıldığını duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte, C segmentindeki araçlarda, ilk alım için 0 yaş şartının geçerli olmasının yanı sıra, her yıl tahkuk şartıyla kullanım süresi 6 yıl olarak belirlendi.

YERLİ VE YABANCI MODELLER TİCARİ TAKSİ OLARAK KULLANILACAK

Ayrıca, yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için, ilk alımda 0-2 yaş şartı geçerli olacak ve 6. yıldan sonra tahkuk şartıyla kullanım süresi 9 yıl olarak uygulanacak. Bu düzenleme sayesinde, toplamda 8 farklı markanın araçları, ticari taksi olarak hizmet verebilecek. Bu markalar arasında Fiat Egea, Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit), Renault Megane (Sedan), Citroen C4X, Ford Focus (Sedan) ve Skoda Octavia yer alıyor.