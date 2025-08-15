İstanbul Taksilerinde 8 Marka Aracın Kullanımı!

YENİ ARAÇ MODELLERİ TİCARİ TAKSİ OLARAK KULLANILACAK

İstanbul’da taksi taşımacılığına yönelik önemli değişiklikler yaşanıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısı sonrasında yeni düzenlemeleri duyurdu. Alınan karara göre, ticari araç değişikliği için C segmenti araçlarda yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı. Böylelikle, C segmenti araçlar için, yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan araçların ilk alımı 0 (sıfır) olarak, her yıl tahakkuk şartıyla kullanım süresi ise 6 (altı) yıl olarak belirlendi.

ARAÇ KULLANIM YAŞI VE YERLİLİK ŞARTLARI

Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alım şartı 0-2 yaş olarak düzenlendi. Bu araçların kullanım süresi, 6. yıldan sonra tahakkuk şartıyla 9 yaş olarak tespit edildi. Bu yenilikler doğrultusunda, sekiz farklı marka araç ticari taksi olarak kullanılma imkanı bulacak. Belirlenen araçlar arasında Fiat Egea, Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit), Renault Megane (Sedan), Citroen C4X, Ford Focus (Sedan) ve Skoda Octavia yer alıyor.