İstanbul Trafiği Yüzde 80 Yoğunlaştı

İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNU CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

İstanbul’daki trafik sorunu, özellikle yağmurlu havalarda ve kaza durumlarında daha da belirgin hale geliyor. Şehirdeki ana yollarda oluşan uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında günlük yaşamı zorlaştırıyor. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80 seviyesine ulaşması, megakentin ulaşım altyapısındaki mevcut sorunları bir kez daha göz önüne seriyor.

YAZ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80 OLDU

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar ve trafik kazaları, trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak belirlendi.

ANA ARTERLERDE DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK

Kent genelinde ana yollar boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun pek çok noktası trafik yoğunluğu yaşıyor. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahındaki bazı yerlerde durma noktasına geldi.

KÖPRÜLERDE VE TEM YOLUNDA YOĞUNLUK YÜKSELDİ

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu. TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey gişeleri çevresinde de benzer bir trafik sıkışıklığı görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğunluk Hasdal’dan itibaren başlıyor.

ANADOLU YAKASI’NDA TRAFİK YAVAŞ İLERLİYOR

Anadolu Yakası’nda, Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca araçların yavaş ilerlediği gözlemlendi. D-100 kara yolunda Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal yönünde de yoğunluk belirgin hale geldi. TEM Otoyolu’nda Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında araç yoğunluğu artış gösteriyor.

BEKLEME SÜRELERİ UZADI

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde, Avrupa Yakası yönüne olan gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Araçların ilerleyemediği yerlerde, bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı dikkati çekiyor.