“İstanbul, Trafik Sıkışıklığında Avrupa Birincisi.”

İSTANBUL’DAKİ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE VERİLER

Veriye dayalı trafik kaza süresinin yapay zeka ile tahminiyle ilgili yapılan çalışmada, İstanbul’da 2024 yılında toplam 97 bin 354 kaza kayda geçti. Yıllık kaybedilen zaman ise 105 saat olarak ölçüldü. Uluslararası araştırma şirketlerinin sonuçlarına göre, İstanbul’un trafik sıkışıklık seviyesinin yüzde 41 olmasıyla, Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise 35’inci sırada yer aldığı belirlendi. Şehrin her geçen gün daha da artan trafik sıkışıklığı sorunu için akademisyenler çeşitli araştırmalar ve yapay zeka yöntemleriyle çözüm bulmayı hedefliyor.

KAZALAR VE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

İstanbul’da 2013-2021 yılları arasında meydana gelen 147 bin 626 kazadan 99 bin 512’sinin yarattığı trafik sıkışıklığı en fazla 30 dakika sürerken, 1.751 kaza ise en fazla 90 dakika sürdü. 2018 ve 2021 yıllarında en çok kazanın Zeytinburnu’nda yaşandığı belirtildi.

CUMA GÜNLERİNDE KAZALAR ARTIYOR

Kazalar, İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu cuma günlerinde en fazla meydana geliyor. Bu kazaların çoğu otomobillerle gerçekleşiyor; motosikletler ve kamyonetler ikinci sırada yer alıyor. Çoğunlukla da iki araçlı kazaların yapıldığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından alınan kaza verileriyle geliştirilen tahmin modeline göre, verileri temizledikten sonra yaklaşık 2 bin trafik kazası üzerinden bir analiz yapıldığı ifade ediliyor. Trafik kazalarının büyük ölçüde işe gitme ve dönüş saatlerinde, sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında yoğunlaştığı tespit edildi.

DİKKAT DAĞILIMI VE KAZALAR

Korkmaz, yoğun trafik saatlerinde hız düşük olsa da kazaların artmasının nedenini “Dalgınlık nedeniyle körlük meydana geliyor. Trafikte kalmak sıkıcı hale geliyor. Yorgunluk ve stres, dikkat dağılmasına neden oluyor” şeklinde açıklıyor. Bu durumun küçük kazalara yol açtığını vurgulayan Korkmaz, “Trafik ilerlemiyor, kazadan sonra durma noktasına geliyor” diyor.

MOTOSİKLET KAZALARI VE ETKİLERİ

Trafikte tek şeridin kapanmasının en az 10 dakika ek bekleme süresi yarattığını belirten Korkmaz, İstanbul’daki motosiklet kazalarının 20 ila 30 dakika arasında sıkışıklığa neden olduğunu kaydediyor. Ancak iki araç ve kamyonetlerin dahil olduğu kazalarda bu sürenin 1-1,5 saate ulaşabileceğini ifade ediyor. Olası bir 1 dakikalık trafik gecikmesinin bile insanları olumsuz etkilediğini aktarıyor.

GELECEK PLANLARI VE TOPLU TAŞIMA ÖNEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelecekte Kadıköy ve Eminönü’ne özel araçla girişlerin ücretli yapılması yönünde bir uygulama planladığını aktaran Korkmaz, bunun amacı olarak “Eminönü’ne giren araç sayısını azaltmayı” gösteriyor. Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Korkmaz, “Vatandaşlar toplu taşıması kullanmazsa yasak koymanın bir anlamı yok” diyor.

OTOPARK SORUNU

Korkmaz, İstanbul’daki otopark sorunuyla ilgili olarak da, “İstanbul’da dar sokaklarda ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanıyor” diye konuşuyor. Şehrin kuzeye doğru genişlemesinin planlandığını ve yeni yapılar gerektirebileceğini ifade ediyor.