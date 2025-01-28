İstanbul’un Bu Bölgelerinde Hava Kirliliği Uyarısı

İSTANBUL’DA SİSLİ HAVA ETKİSİ DEVAM EDİYOR

İstanbul’daki sisli ve puslu hava koşullarının bir hafta boyunca süreceği bildirilmiş durumda. Afrika’dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkili olması sonucu, şehirde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus yaşanıyor. Bu durum, hava kalitesinin düşmesine sebep oluyor.

HAFTA BOYUNCA DİKKAT GEREKEN BÖLGELER

Hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerler arasında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane öne çıkıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin bu dönemde Afrika’dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu ifade ediyor.

SİSİN NEDENİ VE ÖNLEMLER

Özdemir, İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşumunun sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu aktarıyor. Gündüzleri güneşin ısıtmasıyla karaların sıcaklık kazanırken, gece saatlerinde bu soğumanın hızlı gerçekleştiğini belirtiyor. “Gece saatlerinde gökyüzü açık olunca radyasyon kaybı hızlı oluyor.” diyen Özdemir, bu durumun deniz ve göl kenarlarında buharlaşmaya yol açtığını vurguluyor. Özdemir’e göre, “Çukur yerlerde, dere kenarlarında, göl ve deniz kenarlarında sis ve pus daha fazla görülebiliyor. Kış mevsiminde olduğumuz için dikkatli olmamız lazım.”

İLERİDEKİ GÜNLER İÇİN UYARILAR

Özdemir, İstanbul’da bir hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin devam edeceğini belirtiyor. “Metropolde yaşayanların sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde hava kirliliği en yüksek düzeye ulaşacak.” şeklinde uyarıyor. Kronik hastalığı olan bireylerin ve çocukların dışarı çıkmamaları gerektiğini, maskesiz dolaşmamaları gerektiğini vurguluyor.

Güven Özdemir, yedi tepe üzerinde kurulmuş olan İstanbul’un düz bir zemin olmadığını belirtiyor. Sanayi ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda hava kirliliği etkisinin daha fazla hissedileceğini ifade ederek, “Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe’nin E-5’e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy gibi yerlerde hava kirliliği had safhada.” şeklinde açıklamada bulunuyor.