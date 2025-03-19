İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu’na Destek Protestosu

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve üniversite diplomasının iptali

Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edildi. Bugün erken saatlerde, İBB’ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamındaki gözaltılar için evine gelen yüzlerce polis, İmamoğlu’nu gözaltına aldı.

ÜNİVERSİTEDE PROTESTO EYLEMİ

İstanbul Üniversitesi’nde, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına karşı bir protesto gösterisi gerçekleştirildi. Öğrenciler, durumu protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

Esnaf Yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen katılımlar oldu. Birlikte, dayanışma ve destek mesajları verdiler.

POLİS MÜDAHALESİ VE ARBEDE

Yemekhane önünden Ana Kapı’ya doğru yürümek isteyen öğrenciler, İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu. “Aç aç barikatı aç” sloganları atan öğrenciler, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Bu sırada, yaşanan arbede esnasında birçok kız öğrencinin yere düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.