İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu’na Destek Protestosu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ EYLEMDE

İstanbul Üniversitesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasına yönelik tepki gösteren öğrenciler, eylemde buluştu. Yüzlerce öğrenci, kurulan barikatı geçmeye çalışırken, burada polisle karşı karşıya geldi.

POLİS VE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERİLİM

Öğrencilerin barikatı aşma çabası sırasında, polisin müdahalesiyle birlikte gerilimin zaman zaman artış gösterdiği gözlemlendi. Eylem, öğrencilerin İmamoğlu’na destek vermesi amacıyla düzenlendi.