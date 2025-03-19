İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu Protestosu Gerilimi

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMA

Dün akşam saatlerinde üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB’ye yönelik iki ayrı soruşturma çerçevesinde evinde bulunan yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini ve gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

BİR ARAYA GELEN ÖĞRENCİLER

Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan kalabalığa Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler de katıldı.

POLİS MÜDAHALESİ VE ARBEDE

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı’ya yürüyüşe başlarken, İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu. Öğrencilerin “Aç aç barikatı aç” şeklindeki sloganları atarken, polisin kalabalığa müdahalesi sert oldu. Bu arbede esnasında, çok sayıda kız öğrencinin yere düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.