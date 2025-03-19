İstanbul Üniversitesinde İmamoğlu Protestosu Gerçekleşti

UNİVERSİTE DİPLOMASININ İPTALİ VE GÖZALTILAR

Dün akşam saatlerinde iptal edilen diplomasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB’ye yönelik iki farklı soruşturma çerçevesinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı süreci, pek çok kişi tarafından dikkatle takip ediliyor.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO GÖSTERİSİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınması sebebiyle protesto gösterisi düzenledi. Öğrenciler, durumun kabul edilemez olduğunu ifade etmek için bir araya geldi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan kalabalığa Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de katılım gösterdi. Öğrencilerin birlikteliği, protestonun etkisini artırdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE ARBEDE

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı’ya doğru yürüyüşe geçerken İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldular. Bu sırada “Aç aç barikatı aç” sloganları atan öğrencilere polis sert bir müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sırasında, çok sayıda kız öğrencinin düştüğü anlar kameralara yansıdı.