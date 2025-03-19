İstanbul Üniversitesinde İmamoğlu Protestosunda Arbede Çıktı

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK GÖZALTILAR

Üniversite diploması dün akşam iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB’ye dair iki ayrı soruşturma çerçevesinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ BAŞLADI

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu’na yönelik yapılan diploma iptali ve gözaltıları protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenledi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan kalabalığa Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler de katıldı.

POLİS MÜDAHALESİ YAŞANDI

Öğrenciler yemekhane önünden Ana Kapı’ya yürümeye başladıklarında, İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldular. “Aç aç barikatı aç” sloganları atan öğrencilerin kalabalığına polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbede esnasında birçok kız öğrencinin yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.