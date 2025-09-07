İstanbul Valiliği, 6 İlçede Yasakladı

KISITLAMALARIN UYGULANACAĞI İLÇELER

İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde etkinliklere kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamalar Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerini kapsıyor.

KISITLAMANIN DETAYLARI

Valilikten yapılan açıklamaya göre; 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ve pankart ile afiş asma gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı belirtiliyor.