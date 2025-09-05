“İstanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi”

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN KARAVAN PARK ALANLARI İÇİN KURALLAR

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan bir genelge ile karavan park alanlarına uyulması gereken kuralları belirledi. Genelge, il ve ilçe belediyelerine yönlendirildi ve karavan turizminin artışı ile birlikte kamuya açık alanlarda izinsiz park eden karavanların sayısının ciddi oranda harcadığına dikkat çekildi. “Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma gibi sosyal haklarını olumsuz etkilememesi amacıyla karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri karavan park alanlarının belirlenmesi gerekmektedir” denildi.

KARAVAN PARK ALANLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Genelgede, karavan ve kamp alanlarının turizm işletmeleri olarak tanımlandığı belirtildi. Ayrıca, bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevine belediyelerin sahip olduğu vurgulandı. Karavan park yerleri belirlenirken “çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması” gerektiği ifade edildi. Park alanlarının büyüklüğünün, İstanbul’un nüfusu ve ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiği aktarıldı.

PARK ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLER

Park alanlarının, karavanların büyüklükleri göz önünde bulundurularak işlevsel bölümlendirmeye sahip olması gerektiği bildirildi. Ayrıca, “atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetler” de planlamalara dahil edilmelidir. Güvenliğin sağlanması amacıyla yeterli personel bulundurulması ve sık denetimler yapılması gerektiği vurgulandı.

Gece gündüz kayıt yapan kamera sistemleri ile aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması gerektiği belirtildi. “Karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi” gerektiği de genelgede ifade edildi. Karavanların park alanına girişlerinde plakalarının ve karavanda bulunan herkesin kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi gerekliliği hatırlatıldı.

YANGIN TEDBİRLERİ VE DENETİMLER

Konaklayanların ve çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliği için “gerekli tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması” gerektiği belirtildi. Valiliğin genelgesi, İstanbul’da karavan park alanları olarak uygun olan yerlerin tespit edilmesini ve bu alanlarda gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. “Belirlenen resmi karavan park alanları dışındaki karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği önemle vurgulandı.