“İstanbul Valiliği’nden Karavan Yönergesi”

KARAVAN PARK ALANLARI KURALLARI AÇIKLANDI

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzasıyla yayınlanan genelgeyle karavan park alanlarının uyması gereken kuralları belirledi. Genelgede, il ve ilçe belediyelerine şu ifadeler yer aldı: “İlimiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir.”

KARAVAN KULLANIMINDA DÜZENLEME İHTİYACI

Bu durumun, çevre düzenini, kamu güvenliğini ve trafik akışını olumsuz etkilememesi amacıyla, İstanbul’dan geçip konaklamak isteyen ya da ilimize turizm amaçlı ziyarete gelen karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanların belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Karavan ve kamp alanları, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde turizm işletmesi olarak tanımlandı. Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu, bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevini belediyelere verdi.

KARAVAN PARK ALANLARINDA GEREKEN ÖNLEMLER

Karavan park yerlerinin belirlenmesi için bazı kriterler belirlendi. Bunlar arasında, çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun oluşturmayacak şekilde planlama yapılması, İstanbul’un nüfusu ve ziyaretçi sayısının dikkate alındığı yeterli büyüklükte alanlara yerleştirilmesi, karavanların büyüklüklerine göre yeterli manevra alanı bırakarak bölümleme yapılması gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca, park alanlarında atık ve katı atık toplama üniteleri, altyapı hizmetleri gibi temel ihtiyaçların sağlanması gerektiği ifade edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE DENETİM

Karavan park alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması gerektiği belirtiliyor. Gece ve gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ve yeterli aydınlatma düzenekleri gibi güvenlik önlemlerinin alınması da önemli bulunuyor. Ayrıca, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Otel uygulamalarına benzer bir şekilde, karavanların plakaları ve içinde bulunanların kimlik bilgilerinin kontrol edilerek kayıt altına alınması da gerekli görülüyor.

İLERİDEKİ UYGULAMALAR

Valilik, karavan park yeri olabilecek alanların il ve ilçe belediyelerince tespit edilmesini ve uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin bir an önce tamamlanmasını istedi. Ayrıca, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği ifade edildi.