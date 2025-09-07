İstanbul Valiliği Tedbirleri Duyurdu

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler, okula başlamak için geri sayımı hızlandırdı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim alabilmesi adına İstanbul Valiliği bir dizi önlem açıkladı. Valilikten gelen bilgilere göre, İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yapacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ YIL BOYUNCA SÜRECEK

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur içinde geçmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personel ile güvenlik tedbirleri uygulayacak. Alınan bu tedbirler eğitim yılı boyunca devam edecek. Çocuk Şube Müdürlüğü’nden oluşan 569 ekip, belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak. Ayrıca, Mobil Okul Timleri, 39 ilçede 47 ekiple güvenlik sağlamak için hazır bulunacak.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK UYGULAMALARI

Ekipler, okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına hızla müdahale edecek. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, 120 noktada her gün aralıksız olarak devam edecek. 331 ekip, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personellerinden oluşacak ve okul çevresindeki mekanlarda denetim uygulamalarını sürdürecek.

TRAFFIC DENETİMLERİ DE ARALIKSIZ SÜRECEK

8-19 Eylül tarihleri arasında, Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri tarafından toplam 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya, 33 çekici ile trafik tedbirleri uygulanacak. Ayrıca, okul servislerine yönelik denetimler eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül arasında okul çevrelerinde önemli kavşaklarda 10 ekip ile asayiş ve güvenlik uygulamaları yapacak.

JANDARMA GÜVENLİK İÇİN SAHADA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılacağı 8 Eylül ve sonraki günlerde kendi sorumluluk bölgesindeki okullarda toplam 145 tim ve 404 personel ile güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek. Okul çevrelerinde uyuşturucu ile mücadele ve öğrencilere alkol ya da açık sigara satışını önlemeye yönelik denetimler, okul açılmasıyla birlikte artırılacak. Jandarma ekipleri, okula giriş ve çıkış saatlerinde dışarıda hazır bulunacak.