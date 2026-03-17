İstanbul Valiliğinden Bayram Havası Uyarısı: Soğuk ve Yağışlı Geçiyor

istanbul-valiliginden-bayram-havasi-uyarisi-soguk-ve-yagisli-geciyor

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına dayanarak, sıcaklıkların bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında kalacağı ifade edildi.

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA

İl genelindeki hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olmasıyla birlikte aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Açıklamada, perşembe gününün en düşük sıcaklıklarının 7-9 derece, en yüksek sıcaklıklarının ise 9-11 derece olacağı bildirildi. Cuma günü bu değerlerin 6-8 derece en düşük ve 9-11 derece en yüksek olacağı, cumartesi günü için ise 7-9 en düşük ve 11-13 en yüksek sıcaklık tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklıkların 6-8 en düşük ve 9-11 en yüksek olabileceği aktarıldı.

YAĞIŞLARDA DİKKAT UYARISI

Açıklamanın sonunda, “Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi. Hava durumu hakkında yapılan bu uyarılar, bayram seyahatleri ve etkinlikleri için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.