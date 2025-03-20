İstanbul ve Ankara’da İmamoğlu Protestoları

İSTANBUL’DA PROTESTO GÖSTERİLERİ

İstanbul ve Ankara’daki üniversite öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve gözaltılara karşı tepkilerini dile getirdi. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ve gözaltılara karşı bir araya geldi. Gösteri sırasında öğrenciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı ve polis, biber gazı ile müdahale etti. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi’nin ana kapısı önünde bir süre bekleyiş yaptı.

ANKARA’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri bir protesto gösterisi düzenledi. Öğrencilerin, AK Parti Genel Merkezi’ne doğru yürüyüş yapmak istemesi üzerine bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Göstericilerle polis arasında kalan tansiyon zaman zaman yükseldi. Polis barikatını aşmaya çalışan öğrencilere biber gazı ile müdahale edildi. Ayrıca, Ankara’da yer alan Güvenpark’ta da başka bir eylemci grup protesto gerçekleştirdi. Eylemciler, polis kontrolünde Adalet Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi.