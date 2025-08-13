İstanbul Ve Ankara’da Servis Zamları

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAM TALEPLERİ AÇIKLANDI

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini duyurdu. Ankara’da servisçiler, yüzde 50 oranında bir zam talep ediyor. İstanbul’da ise bu oran yüzde 35 olarak açıklandı. Ankaralı servis sahipleri, yılbaşında zam almadıkları için bu kadar yüksek bir talep ortaya koyduklarını ifade ediyor.

YENİ TARİFELER BELİRLENDİ

Yeni tarifelere göre, 0-3 kilometre mesafedeki taşımacılığın ücreti 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya yükselecek. 3-6 kilometre arası öğrenci taşıma hizmeti ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya çıkacak. Veliler, okul seçimlerinde maliyet ve zaman tasarrufu sebebiyle mesafeye önem veriyor; ancak servisçilerin talep ettikleri tutarların yüksek olduğunu düşünüyor.

SERVİSÇİLERİN GEÇİM SORUNU

Servis araç sahipleri, geçim sıkıntısı çektiklerini ve zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Borçlarını ödeyemediklerini vurgulayan servisçiler, kendilerinin de okul çağında çocukları olduğunu dile getiriyor ve bu döngü içinde bulunduklarını aktarıyor. Zam oranları ile ilgili son kararı, belediye meclisleri verecek.