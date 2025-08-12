İstanbul Ve Antalya’da 31 Gözaltı

CHP’Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK YENİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Sabah saatlerinde Antalya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yeni dalga operasyonda toplam 31 kişi gözaltına alındı. İBB’ye yönelik olan “yolsuzluk” soruşturmasında, “haksız menfaat elde ettikleri” iddiasıyla 14 belediye çalışanı, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir ‘rüşvet’ operasyonu da başlatıldı ve burada 17 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İBB operasyonuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Açıklama kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” iddialarıyla gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taner Çetin’in Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğunu açıkladı. İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Taner Çetin’in Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzlukların soruşturma konusu olduğu ifade edildi. Tespit edilen bulgulara göre, Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği ve bu ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği, böylece kamu zararına sebep olduğu kaydedildi. Taner Çetin ile ilgili yapılan incelemelerde karıştığı ihalelerde haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarıldı.