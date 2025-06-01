İstanbul Ve Birçok İl İçin Sağanak

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. Bu rapora göre, yurtta hâlen etkili olan yağışların bir süre daha sürmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul da dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar meydana gelebiliyor. Tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanakla geçeceği öngörülüyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç) ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar olabiliyor.

SICAKLIKTA BELİRLİ DEĞİŞİKLİKLER

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden esen rüzgar, zamanla Akdeniz kıyıları ve doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esiyor. Doğu Anadolu’nun batısında ise güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 Km/Saat) rüzgarların olması bekleniyor. Yağışların, özellikle Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve diğer bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olabileceği için olumsuz durumlara karşı dikkat edilmesi gerekiyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimler ile Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ege Bölgesi’nde ise parçalı ve çok bulutlu hava durumunun yanı sıra bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabiliyor. Akdeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlar olabiliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu ile yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen diğer bölgeler arasında geliyor. Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşı karşıya kalacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise parçalı ve az bulutlu bir hava durumu ile geçecek.